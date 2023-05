Pomorskie: Nocny pożar tartaku na Kaszubach

Dwanaście zastępów straży pożarnej gasiło pożar wiaty magazynowej w tartaku we wsi Delowo w gminie Stężyca (woj. pomorskie), który wybuchł w nocy z piątku na sobotę. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Jak podał PAP oficer dyżurny kartuskiej straży pożarnej mł. bryg. Marek Szwaba, zgłoszenie o pożarze drewnianej wiaty magazynowej w tartaku we wsi Delowo wpłynęło do służb ok. godz. 3 w nocy.

"Spłonęło wszystko co było w wiacie: maszyny, elektronarzędzia, składowane drewno. Zniszczeniu uległ również samochód" - relacjonował Szwaba. Portal www.expresskaszubski.pl podał, że straty spowodowane przez ogień oszacowano na około 3 mln zł.

Akcja strażaków zakończyła się w sobotę ok. godz. 7. Brało w niej udział 12 zastępów straży. Nikomu nic się nie stało.

Przyczyny pożaru będzie ustalała policji.