Pomorskie: Oddział Chorób Zakaźnych przenosi się z Gdańska do Gdyni

Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i Pododdziałem Leczenia Nabytych Niedoborów Odporności, działający dotychczas w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, w poniedziałek przenosi się do wyremontowanych pomieszczeń Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Jak przekazała w komunikacie prasowym rzeczniczka spółki Szpitale Pomorskie Małgorzata Pisarewicz, w poniedziałek rano pacjenci przebywający w gdańskim szpitalu zostaną przetransportowani karetkami do gdyńskiej placówki. "Do godz. 12 pacjenci zgłaszający się do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego w Gdańsku zostaną przyjęci. Natomiast pacjenci, którzy będą wymagali konsultacji lekarza z zakresu chorób zakaźnych lub przyjęcia na oddział zakaźny po godz. 12, proszeni są o zgłaszanie się wyłącznie do Izby Przyjęć Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie" - poinformowała.

Małgorzata Pisarewicz dodała, że Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci oraz poradnie przyszpitalne pozostają w szpitalu przy ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku. "W związku ze zmianami, opiekunowie małych pacjentów chcący skorzystać z konsultacji lekarza pediatry z zakresu chorób zakaźnych, proszeni są o kierowanie się bezpośrednio na Oddział Zakaźny dla Dzieci" - wyjaśniła.