Pomorskie: Ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało w piątek wieczorem ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Przewidywany są burze z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradem. Wiatr będzie wiał w porywach od 7 do 9 w skali Beauforta.

Patryk Rosiński z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował PAP w piątek, że Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej.

Obowiązuje ono od piątek od godz. 20.30 we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie, do wschodniej granicy państwa, do godz. 01.00 w sobotę.

Prognozowane są burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Porywy wiatru będą sięgać od 7 do 9 w skali Beauforta.

Jak informują synoptycy IMiGW, na terenie Pomorskiego będą bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami może się pojawić grad.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.