Pomorskie: Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami dla całego regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które spodziewane są w nocy z poniedziałku na wtorek. Alert dotyczy całego województwa.

Ostrzeżenie wydane przez synoptyków IMGW-PIB obowiązuje od godz. 23 w poniedziałek do godz. 7 rano we wtorek i dotyczy wszystkich powiatów województwa pomorskiego.

"Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około zera stopni Celsjusza. Temperatura minimalna od zera stopni do 3 stopni Celsjusza, lokalnie minus 1 stopień, przy gruncie od minus 3 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza" - poinformował w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.