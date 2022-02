Pomorskie: Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Ostrzeżenie o silnym wietrze trzeciego stopnia na wybrzeżu wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 110 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW jest ważne od godz. 22. w piątek do godz. 19. w sobotę.

Według prognozy, można spodziewać się silnego wiatru o średniej prędkości 30 km/h od 40 km/h, w porywach do 80km/h z południa, szybko wzrastający na 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, pojedyncze porywy do 120 km/h z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe są burze.

Prawdopodobieństwo tego zjawiska wynosi 80 procent.

Wydano też ostrzeżenie hydrologiczne.

"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (w piątek - 552 cm) oraz prognozowanym silnym wiatrem z sektora zachodniego na wybrzeżu wschodnim przewiduje się duże wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych" - głosi ostrzeżenie.