Pomorskie: Ostrzeżenie o burzy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni informuje o ostrzeżeniu o burzach z gradem i gwałtownych wzrostach stanów wody.

Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP w piątek, że Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżeniu pierwszego stopnia o burzach z gradem i gwałtownych wzrostach stanów wody.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie dla Gdańska, rzek Przymorza i uchodzących do Zatoki Gdańskiej, dopływy dolnej Wisły oraz zachodniej części rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego. Ma obowiązywać od piątku od godz. 19 do 6 rano w sobotę.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może też występować grad. W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.