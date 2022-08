Pomorskie: Ostrzeżenie o burzy w strefie brzegowej

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o burzy w części wschodniej strefy brzegowej.

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP we wtorek, że IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o burzy w części wschodniej strefy brzegowej.

"Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od godz. 15 do godz. 20. Prognozowane są burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu" - dodała Formella. Synoptycy IMGW prognozują też porywy wiatru 8 do 9 w skali Beauforta.

Część wschodnia polskiej strefy brzegowej obejmuje pas rozciągający się 10 NM od linii brzegowej w głąb morza; od południka 18°20'E (Latarnia Rozewie) do wschodniej granicy Polski.

Jednocześnie synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie dla całego województwa przed burzami z gradem. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

W prawie całym województwie (poza strefą nadmorską) obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Temperatura w głębi lądu może sięgać 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku.