Pomorskie: Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, zamieciach i silnym wietrze

Alert meteorologów o zawiejach i zamieciach śnieżnych, intensywnych opadach śniegu i silnym wietrze przekazało w czwartek Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Ostrzeżenie meteorologów związane z zawiejami i zamieciami śnieżnymi dotyczy miasta Gdańska i powiatów: gdańskiego, kartuskiego oraz nowodworskiego i obowiązuje do piątku 21 stycznia do godz. 18. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h z północnego zachodu.

Kolejne ostrzeżenie meteorologów dotyczy intensywnych opadów śniegu i obejmuje kilkanaście powiatów m.in. bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski oraz wejherowski. Ostrzeżenie jest ważne do godz. 21 w czwartek. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Opadom mogą towarzyszyć burze śnieżne i zawieje.

Trzecie ostrzeżenie meteorologiczne związane jest z silnym wiatrem, który spodziewany jest w powiatach: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, lęborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenie to jest ważne do piątku 21 stycznia do godz. 18.