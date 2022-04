Pomorskie: Ostrzeżenie o ograniczonej widzialności w strefie brzegowej

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o ograniczonej widzialności we wschodniej części strefy brzegowej.

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP w piątek wieczorem, że Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o ograniczonej widzialności we wschodniej części strefy brzegowej. "Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godz. 19. do soboty do godz. 9." - dodała Formella.

Prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 400 m do 1000 metrów.