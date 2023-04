Pomorskie: Ostrzeżenie o przygruntowych przymrozkach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał w czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla części województwa pomorskiego. Temperatura przy gruncie spadnie do -4 st. C.

Alert IMGW będzie obowiązywał od północy do godz. 7 rano w piątek i dotyczy powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, a także Gdańska, Gdyni i Sopotu.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -4 st. C" - podał IMGW-PIB.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków określono na 75 proc.