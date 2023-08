Pomorskie: Ostrzeżenie o silnym sztormie w strefie brzegowej

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich - Wydział w Szczecinie, wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej.

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP, że ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godz. 10 do wtorku do godz. 15. we wschodniej części strefy brzegowej.

Synoptycy przewidują wiatr południowo-zachodni 6 do 7 wzrastający na 8 do 9, w porywach 10, na północy do 11 w skali Beauforta. Możliwe są też burze.