Pomorskie: Ostrzeżenie przed upałami od soboty do poniedziałku

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem od soboty do poniedziałku obejmujące trzynaście powiatów województwa pomorskiego wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz temperatura w regionie może sięgać nawet 35 st. Celsjusza.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, które obowiązuje od soboty od godz. 12 do poniedziałku do godz. 20, dotyczy powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, a także Gdańska, Sopotu i Gdyni.

"Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31 st. na wschodzie do 35 st. na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30 st. do 33 st., w poniedziałek około 30 st. Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18 st. do 20 st. Celsjusza" - podali synoptycy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 80 procent.