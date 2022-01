Pomorskie: Ostrzeżenie ws. zamieci śnieżnej i wzrostu poziomów wody

Ostrzeżenie dotyczące zamieci śnieżnej i wzrostu poziomów wody w województwie pomorskim wydał w środę Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Ostrzeżenie, przewidujące śnieg i wiatr do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, dotyczy czwartku 20 stycznia od godz. 4 do 13.

"W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wzrosty i duże wahania poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Miejscami mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe" - podał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.