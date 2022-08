Pomorskie: Papuga uciekła z domu i chciała zostać marynarzem

Załoga statku towarowego, który cumował przy Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni, odkryła na swoim pokładzie pasażera na gapę - ciemnoszarą papugę. Wezwana na miejsce straż miejska zabrała zwierzę na komisariat i dotarła do właścicielki

W poniedziałek załoga statku, który cumował przy BCT w Gdyni poinformowała straż miejską o nietypowym pasażerze. Gościem - jak wskazuje portal www.gdynia.pl - okazała się pochodząca z Afryki papuga żako. "Marynarz, który zaopiekował się ptakiem powiadomił o znalezisku ochronę, a ta wezwała EkoPatrol Straży Miejskiej" - czytamy na stronie miejskiego portalu.

Rzecznik prasowy gdyńskiej straży miejskiej Leonard Wawrzyniak w rozmowie z PAP, tłumaczył że zwierzę zostało zabrane na komisariat. "Zaraz po przybyciu na miejsce napoiliśmy ptaka. Później siedział na drzwiach wejściowych do mojego gabinetu" - tłumaczył.

Strażnik miejski rozpoczął poszukiwania właścicieli zwierzęcia. "Przeszukałem strony internetowe i natrafiłem na ogłoszenie, w którym mieszkanka Gdyni poszukiwała papugi. Zadzwoniłem do niej, poinformowałem, że udało się znaleźć jej ptaka i usłyszałem po drugiej stronie słuchawki płacz" - relacjonował Wawrzyniak.

Jak podaje gdyński portal, papuga ma na imię Oskar i należy do pani Ewy. Ptak jest w rodzinie od ponad dwudziestu lat. Pierwotnie należał do ojca Ewy, a po jego śmierci trafił z południa Polski do Gdyni, w tym czasie nauczył się mówić.

Oskar uciekł z domu w sobotę. Jak wskazuje rzecznik prasowy gdyńskiej straży miejskiej, między domem pani Ewy a portem BCT, gdzie został znaleziony w poniedziałek dzieliło go ok. 500 metrów.

Wawrzyniak dodał, że spotkaniu papugi i pani Ewy towarzyszyły łzy wzruszenia i skrzeczenie papugi.

Portal miejski wskazuje, że papugi żako występują w Afryce. To inteligentne i wrażliwe ptaki, które potrafią naśladować dźwięki ludzkiego głosu, dlatego nazywany jest papugą gadającą.

"Papuga żako jest niezwykle towarzyska, dlatego nie odnajdzie się wśród osób, które często wyjeżdżają i są długo poza domem. Samotny ptak będzie cierpiał. Żako są wymagające i potrzebują obecności właściciela przez większą część dnia" - czytamy na stronach miejskiego portalu.

