Pomorskie: Pijani na hulajnogach elektrycznych zatrzymani w Sopocie

Policjanci z Sopotu zatrzymali w weekend pięć osób, które pod wpływem alkoholu kierowały hulajnogami elektrycznymi. Jak wskazują mundurowi, wyniki badań u czterech mężczyzn i kobiety oscylowały od 0,37 do 1,2 promila alkoholu. Mandaty nałożone na nich przez policję wyniosły od 1 tys. do 2,5 tys. złotych

Sopocka policja w przesłanym w poniedziałek komunikacie przekazała, ze w weekend funkcjonariusze na sopockich ulicach zatrzymali kierujących hulajnogami elektrycznymi, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Oficer prasowa KMP w Sopocie asp. szt. Lucyna Rekowska wskazała, że wyniki badań u czterech mężczyzn i kobiety oscylowały od 0,37 do 1,2 promila alkoholu.

"Do pierwszej interwencji doszło w sobotę ok. godz. 5 nad ranem na ul. Chopina w Sopocie. 21-letnia mieszkanka Otwocka podczas jazdy hulajnogą miała w wydychanym powietrzu 1 promil alkoholu" - relacjonowała w komunikacie Rekowska. Dodała, że kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych.

W niedzielę policjanci na al. Niepodległości zatrzymali do kontroli dwie osoby. Rekowska tłumaczyła, że podczas rozmowy z dwoma 27-latkami policjanci wyczuli od nich silny zapach alkoholu i po przeprowadzonym badaniu ustalili, że każdy z nich ma po 1,2 promila alkoholu. "W związku z odmową przyjęcia mandatów w kwocie 2,5 złotych, sprawą mieszkańców Sopotu i Starogardu Gdańskiego zajmie się teraz sąd, do którego policjanci skierują wnioski o ukaranie" - stwierdziła oficer prasowa.

Tego dnia, policja z Sopotu zatrzymał również 31-latka. Mężczyzna poruszający się hulajnogą po sopockich ulicach, w wydychanym powietrzu miał 0,37 promila alkoholu. Za jazdę po użyciu alkoholu został on ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych.

Oficer prasowa podsumowując weekend, wskazała również na zatrzymanie, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. "W al. Niepodległości ok. godz. 1 w nocy policjanci skontrolowali 17-latka poruszającego się na hulajnodze elektrycznej i ustalili, że sopocianin nie posiada karty rowerowej ani motorowerowej, a do tego jest nietrzeźwy" - tłumaczyła Rekowska. Dodała, że alkomat pokazał u niego blisko promil alkoholu. Sprawą nastolatka zajmie się sąd.

Policja w przesłanym komunikacie poinformowała, że kierujący hulajnogami - tak jak i rowerzyści - za jazdę pod wpływem alkoholu muszą się liczyć z nałożeniem na nich wysokiej grzywny.