Pomorskie: Plaża w Rewie zostanie poszerzona; zakończenie prac przed wakacjami

Prace przygotowawcze do poszerzenia plaży w Rewie (woj. pomorskie) od Cypla Redłowskiego do mola rozpoczną się w połowie maja br. Samo poszerzenie ma zakończyć się przed wakacjami. W planach jest też budowa nowej plaży od molo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Jeszcze przed wakacjami, istniejąca plaża w Rewie zostanie poszerzona w ramach prac, prowadzonych na torze podejściowym do gdyńskiego portu. Powstanie także zupełnie nowa plaża, w miejscu, gdzie dotychczas jej nie było" - podała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Zaznaczyła, że prace przygotowawcze na odcinku od Cypla Rewskiego do mola rozpoczną się w drugiej połowie maja br. Natomiast refulacja, czyli poszerzenie plaży, nastąpi od 1 do 15 czerwca br.

Urzędniczka podała, że po poszerzeniu plaża będzie miała szerokość od 45 do 50 metrów. Piasek potrzeby do poszerzenia plaży będzie pochodził z dna Bałtyku. "Podczas refulacji, z końcówki rurociągu lądowego wysypuje się mieszanina wodno-piaskowa, po czym woda spływa z powrotem do morza, natomiast piasek będzie odkładał się na plaży" - mówiła.

Wskazała, że czas wyładunku jednej dostawy piasku będzie trwał ok. 1,5 godziny, następnie pogłębiarka odpłynie w celu pobrania kolejnego ładunku. Przewiduje się rozładunek 4-5 ładunków jednej doby.

"Prace będą trwały bez przerw, przez całą dobę. Pracująca pogłębiarka generuje minimalny hałas. Pracujący sprzęt lądowy na plaży może generować czasami hałas, przy czym zadaniem wykonawcy będzie takie zorganizowanie prac, aby spowodować jak najmniej uciążliwości z tego tytułu" - zapewniła urzędniczka.

Oznajmiła, że nad ułożonym na plaży rurociągiem zamontowane zostaną trzy przejścia (co ok. 200 metrów), tak aby umożliwić bezpieczne przedostanie się plażowiczów na drugą stronę rurociągu do morza.

"W połowie czerwca cały odcinek plaży od cypla Rewskiego do molo powinien być zakończony, uprzątnięty, a używany sprzęt i rurociągi zabrane z plaży" - oznajmiła rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

Po zakończeniu prac na tym odcinku rozpocznie się refulacja od molo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka. Na tym odcinku nie ma plaży. Kierzkowska tłumaczyła, że użyty zostanie ten sam rurociąg podwodny co dla odcinka Rewa-plaża, przy czym zostanie on przesunięty przy użyciu holowników ok. 500 metrów na północ i jego wylot znajdzie się na plaży na wysokości około połowy Cypla Rewskiego.

"W połowie lipca cały odcinek plaży od cypla Rewskiego w kierunku Rezerwatu Beka powinien być zakończony" - stwierdziła urzędniczka.

Refulację wykonuje się w celu powiększenia plaży dzięki czemu m.in. zwiększa się ochronę brzegu. Szeroka i wyższa plaża oddala miejsce rozbijania się fal morskich o brzeg, co przyczynia się do ochrony zabudowań czy infrastruktury, zwiększa się walory turystyczne plaży poprzez jej poszerzenie i podwyższenie.

Poprzez refulację w miejscowości Rewa specjaliści chcą zwiększyć ochronę przeciwpowodziową poprzez podniesienie plaży do rzędnej powyżej 2 metrów na odcinku od molo w głąb Zatoki Puckiej.

Prace refulacyjne w Rewie, podobnie jak ma to miejsce na plażach w Babich Dołach i Mechelinkach (refulacja rozpoczęła się w połowie stycznia br.) prowadzone będą w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Gdynia.

Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Gdyni Robert Mokrzycki, przed rozpoczęciem prac wskazywał, że łączna kubatura robót czerpalnych w ramach modernizacji toru wodnego do gdyńskiego portu wynosi 3,5 mln m3, z czego ok. 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski w celu jego wzmocnienia przed erozją.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski, w przesłanym PAP komunikacie podkreślił, że obecnie do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. "Trwające prace pogłębieniowe znacząco poprawią te parametry i wraz z dwoma pozostałymi częściami, realizowanymi przez Zarząd Portu, wpłyną na dalsze zwiększanie atrakcyjności Portu i wzrost ilości przeładowywanych w nim ładunków" - mówił.

Jego zdaniem, po zakończeniu modernizacji toru podejściowego powstanie "trasa szybkiego ruchu" do gdyńskiego portu, która umożliwi zawijanie statków do 400 metrów długości.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Wartość projektu wynosi prawie 127 mln zł. Dofinansowanie przez Unię Europejską to prawie 108 mln zł. Całość prac, związanych z modernizacją toru wodnego powinna zakończyć się do końca roku.

W ubiegłym roku Urząd Morski w Gdyni przeprowadził refulację plaż w Gdańsku Brzeźnie i na półwyspie Westerplatte. Poszerzone zostały także plaże w Kuźnicy, Jastrzębiej Górze i Ostrowie.

Piasek ro refulacji tych plaż pochodził z budowy toru podejściowego wewnętrznego do Portu Północnego. Na poszerzenie plaż wykorzystano wówczas ponad 2 mln m3 urobku.