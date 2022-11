Na autostradzie A1 w okolicach wsi Ulkowy (woj. pomorskie) doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów - dwie osoby są ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi - poinformowała GDDKiA.

Do wypadku na A1 doszło w okolicach wsi Ulkowy, między węzłami Rusocin i Stanisławie, na jezdni w kierunku Łodzi - zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka, dwie osoby są ranne. Jak informuje GDDKiA, do zdarzenia doszło około godz. 1.37, a przewidywany czas przywrócenia ruchu to ok. 3 godzin.