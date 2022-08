Pomorskie: Policja poszukuje mężczyzny, który dokonał rozboju na stacji benzynowej

Policja poszukuje mężczyzny, który w piątek wieczorem dokonał rozboju na stacji benzynowej w Jankowie Gdańskim. Mężczyzna najpierw zatankował samochód, a następnie zamaskowany wszedł na stację i zażądał od pracowników wydania pieniędzy, grożąc użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Jak przekazał PAP oficer prasowy KPP w Pruszczu Gdańskim mł. asp. Karol Kościuk, do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 22 na stacji paliw w powiecie gdańskim. "Dziennik Bałtycki" ustalił, że było to w Jankowie Gdańskim.

Na stację podjechał samochód w ciemnym kolorze. Mężczyzna wysiadł z niego i zatankował go. Następnie, zamaskowany wszedł na stację paliw i, grożąc użyciem niebezpiecznego narzędzia, zażądał od obsługi stacji wydania pieniędzy - relacjonował Kościuk.

Dodał, że obsługa stacji nie spełniła tego żądania. "Doszło do szarpaniny i mężczyzna zbiegł. Poszkodowany został pracownik stacji" - dodał oficer.

Podkreślił, że po zdarzeniu policjanci prowadzili kontrolę na drogach. "W tej chwili trwają czynności zmierzające do zatrzymania mężczyzny" - tłumaczył oficer prasowy.

Funkcjonariusz wskazał, że zdarzenie wstępnie zostało zakwalifikowane jako rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.

Policja nie informuje, jakim narzędziem mężczyzna zaatakował pracowników stacji.