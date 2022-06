Pomorskie: Policja rozpoczyna wzmożone kontrole i apeluje o rozsądek

Wydłużony czerwcowy weekend to czas wzmożonej pracy dla policji. Na ulicach każdego dnia będzie pracowało ponad 300 funkcjonariuszy ruchu drogowego i policjanci prewencji. Policjanci będą sprawdzać stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Zaapelowali o zabezpieczenie mieszkań i rozsądek nad wodą.

Pomorska policja w czasie długiego weekendu przeprowadzi wzmożone kontrole na drogach, ulicach i "z góry" - przy pomocy dronów. Na pomorskich drogach, każdego dnia będzie pracowało ok. 300 funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców.

"Od czwartku na trasach wylotowych z miast pojawi się więcej patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością" - przekazała oficer prasowa KWP w Gdańsku podkom. Karina Kamińska.

Dodała, że funkcjonariusze będą sprawdzać również czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy i czy dzieci przewożone są w fotelikach. Podkreśliła, że na trasach będą obecne także radiowozy nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory. Ponadto, w okolicach przejść dla pieszych policjanci będą obserwowali sytuację "z góry" przy pomocy dronów.

Jak tłumaczyła Kamińska, działania funkcjonariuszy mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.

W ubiegłym roku w ciągu przedłużonego weekendu (od 2 do 6 czerwca) na Pomorzu doszło do 23 wypadków drogowych, w wyniku których 24 osoby zostały ranne i 2 osoby zginęły. Zatrzymano wówczas 55 pijanych kierowców.

Pomorska policja przypomina również o właściwym zabezpieczeniu mieszkań na czas wyjazdu. "Nie ma niestety idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest życzliwy sąsiad" - podkreśla oficer prasowa KWP w Gdańsku. Dodała, żeby poprosić sąsiadów aby zwrócili uwagę na to, co dzieje się z mieszkaniem podczas naszej nieobecności. "Powierzmy sąsiadowi klucze do naszego mieszkania. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzył okna i włączył wieczorem światło, zabrał z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjął korespondencję ze skrzynki na listy" - apeluje Kamińska.

W długi weekend czerwcowy, mimo że temperatura wody jeszcze nie jest wysoka, zapewne pojawią się pierwsi amatorzy kąpieli. "Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych" - przestrzega funkcjonariuszka i zaleca stosowanie się do podstawowych zasad: powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strzeżonych, dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych, pod żadnym pozorem nie wolno kąpać się po wypiciu alkoholu.