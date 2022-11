Pomorskie: Policjantowi rannemu w porannej strzelaninie w Straszynie nie zagraża niebezpieczeństwo

Policjantowi rannemu we wtorek rano w Straszynie (woj. pomorskie) nie zagraża niebezpieczeństwo. Rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz w rozmowie z PAP poinformowała, że pozostaje on pod opieką lekarską. W strzelaninie zginął mężczyzna, który strzelał do funkcjonariuszy CBŚP.

Do strzelaniny doszło we wtorek rano w Straszynie niedaleko Gdańska (woj. pomorskie). Jak poinformowała rzecznik prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz w trakcie czynności, wykonywanych do sprawy handlu bronią, mężczyzna zaczął strzelać do policjantów z broni automatycznej.

"Funkcjonariusz CBŚP odpierając atak użył broni raniąc napastnika. Niestety pomimo natychmiastowego udzielania pomocy nie udało się uratować mężczyzny" - przekazała.

Dodała, że w wyniku zdarzenia postrzelony w rękę został policjant, którego przewieziono do szpitala. "Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostaje on pod opieką lekarską" - zaznaczyła.

Bezzwłocznie o zdarzeniu powiadomiono Wydział Kontroli CBŚP i BSWP, a także miejscową prokuraturę.

"Do chwili zakończenia czynności przez te jednostki nie udzielamy żadnych informacji" - podkreśliła Jurkiewicz.

Radio RMF FM podało, że w domu do którego we wtorek rano weszli funkcjonariusze CBŚP przebywało dwóch mężczyzn oraz kobieta. Rozgłośnia ustaliła, że gdy policjanci wchodzili z jednym z mężczyzn do pomieszczenia, chwycił on za leżącą tam broń automatyczną i zaczął strzelać na oślep.

W tym czasie - jak podaje RMF FM - jedna z funkcjonariuszek miała strzelać do napastnika trafiając go m.in. w klatkę piersiową.