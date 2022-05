Pomorskie: Poszukiwani twórcy kaszubskojęzyczni; rusza nabór do Kaszubskiej Nagrody Literackiej

Rozpoczął się nabór do Kaszubskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Laur przyznawany jest twórcom kaszubskojęzycznym, a jego celem jest promocja literatury i publikacji tworzonych lub tłumaczonych na język kaszubski

"Jest to nagroda ustanowiona przez Samorząd Województwa Pomorskiego, równocześnie i równolegle z Pomorską Nagrodą Literacką, przy czym Kaszubska Nagroda Literacka jest adresowana do twórców, ale też i odbiorców kaszubskojęzycznych" - podkreślił dyrektor departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego Władysław Zawistowski.

Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od Morza została ustanowiona przez samorząd województwa pomorskiego w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 20-lecia powołania samorządu wojewódzkiego.

Natomiast Kaszubska Nagroda Literacka Wiatr od Morza jest jej siostrzanym wyróżnieniem. Laur przyznawany jest twórcom kaszubskojęzycznym, a jego celem jest promocja literatury i publikacji tworzonych lub tłumaczonych na jedyny w kraju zarejestrowany język regionalny - język kaszubski.

Zdaniem Władysława Zawistowskiego coraz więcej autorów uprawia literaturę w języku kaszubskim. "Są to zarówno poeci, prozaicy jak i eseiści. Jest to coraz ciekawsza literatura". Dyrektor departamentu kultury UM podkreślił, że są to również tłumaczenia z języka polskiego i innych języków na język kaszubski.

Kandydatów mogą zgłaszać: instytucje i stowarzyszenia, które zajmują się literaturą i kulturą kaszubską, badacze literatury kaszubskiej, wydawnictwa, media, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i członkowie kapituły.

Pierwszą Kaszubską Nagrodę Literacką Wiatr od Morza przyznano w 2018 r. Stanisławowi Jankemu. Drugą - Krystynie Lewnie, trzecią - o. prof. Adamowi Sikorze w 2020 r., a czwartą, rok później - Idzie Czai.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy przesyłać do 5 września br., pocztą na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej lub e-mailowo na adres: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl.

Laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza oraz Kaszubskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza poznamy w trakcie gali, która odbędzie się 21 października w Centrum Św. Jana w Gdańsku.