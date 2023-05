Pomorskie: Poszukiwany listem gończym schował się na silosie

Policjanci z Tczewa zatrzymali poszukiwanego listem gończym do odbycia kary więzienia. Mężczyzna ukrył się przed funkcjonariuszami na silosie.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tczewie Katarzyna Ożóg poinformowała PAP, że funkcjonariusze poszukujący mężczyzny poszukiwanego listem gończym ustalili, że 46-latek może przebywać w jednej z miejscowości w powiecie gdańskim.

"Policjanci pojechali we wcześniej wytypowane miejsce, lecz na pierwszy rzut oka nikogo nie zauważyli. Po chwili funkcjonariusze dostrzegli poszukiwanego mężczyznę, który siedział na silosie" - dodała tczewska policjantka.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do jednostki policji, skąd trafił do zakładu karnego. Mieszkaniec powiatu tczewskiego kolejne 10 miesięcy spędzi za kratkami za znęcanie się i uszkodzenie ciała.