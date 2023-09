Pomorskie: Potrącenie na torach w Lęborku; poszkodowany w szpitalu

W ciężkim stanie trafił do szpitala mężczyzna potrącony przez pociąg. Zdarzenie miało miejsce w sobotę nad ranem w pobliżu stacji kolejowej w Lęborku.

Jak przekazała PAP st. asp. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 5 rano.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg regionalny relacji Lębork - Gdańsk potrącił siedzącego na torach młodego mężczyznę, mieszkańca powiatu lęborskiego. Z tego co ustaliliśmy, nie reagował on na wydawane przez maszynistę sygnały ostrzegawcze. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala" - relacjonowała.

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.