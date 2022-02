Pomorskie: Powstaną kolejne punkty wymazów w kierunku koronawirusa

Mieszkańcy Pomorza mogą korzystać z 72 punktów poboru wymazów w kierunku koronawirusa. W najbliższych dniach uruchomione zostaną kolejne dwa. Na całodobowe punkty, które działają w innych województwach, nie ma zapotrzebowania – tłumaczy rzecznik pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Na Pomorzu działają 72 punkty poboru wymazów: 21 w Gdańsku, 2 w Sopocie, 10 w Gdyni, 3 w Słupsku oraz 36 w innych częściach regionów. W najbliższych dniach powstaną kolejne dwa - "11 lutego uruchomiony zostanie punkt w Gdyni przy ulicy Franciszka Sokoła, a 17 lutego planujemy otwarcie punktu w Sopocie przy Alei Niepodległości 821" - mówi rzecznik prasowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Mariusz Szymański.

W styczniu zaobserwowano znaczny wzrost liczby pobranych wymazów. "Na początku stycznia, w okresie od 3 do 9 stycznia w województwie pomorskim pobrano prawie 15 tysięcy wymazów (14 782). W kolejnym tygodniu - 17 tys. 601. W okresie od 17 do 23 stycznia liczba pobranych wymazów przekroczyła 34 tysiące (34 402). Natomiast w ostatnim tygodniu miesiąca wynosiła ponad 51 tysięcy (51 394)" - wylicza Szymański.

Według najnowszych danych, które wciąż są zbierane przez NFZ w pierwszym tygodniu lutego liczba pobranych wymazów nie przekroczyła 42 tysiące.

O zmniejszającej się liczbie przeprowadzanych testów informuje również rzeczniczka Spółki Copernicus Katarzyna Brożek. "Pod koniec stycznia w naszych dwóch punktach: w szpitalu przy alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Powstańców Warszawskich szczepiliśmy po około 500 osób dziennie. Dziś, liczba wykonywanych testów jest znacznie mniejsza. W obu placówkach wykonujemy po ok. 300 testów" - dodaje.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował we wtorek, że w Polsce uruchomionych jest 21 punktów, w których wymaz do testu PCR pobierany jest 24 godziny na dobę. "Najwięcej - pięć - jest na Podkarpaciu i Podlasiu. Na Mazowszu i Śląsku funkcjonują dwa całodobowe punkty. Znajdują się one również m.in. w Kielcach, Krakowie i Olsztynie. W Lublinie i w Szczecinie całodobowe punkt wymazowe zostaną uruchomione jeszcze w tym tygodniu. Do końca tygodnia powstanie też kolejny punkt w Białymstoku" - informuje w oficjalnym komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia.

W województwie pomorskim całodobowego punktu pobrań wymazów nie ma, ale jak zaznacza rzecznik pomorskiego oddziału NFZ Mariusz Szymański, "jeżeli będzie taka potrzeba i zaobserwujemy zwiększenie się liczby pobrań wymazów, to być może taki punkt na terenie województwa powstanie. Na razie nie ma na to zapotrzebowania".