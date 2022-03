Pomorskie: Pracownicy banku uchronili 40-latkę przed oszustwem na "amerykańskiego pilota"

Pracownicy banku uchronili 40-latkę z powiatu człuchowskiego przed oszustwem na "amerykańskiego pilota" i utratą 9 tys. zł. Wstrzymali zlecony przekaz i powiadomili policję – poinformowały w piątek służby prasowe KWP w Gdańsku.

Do próby oszustwa doszło w środę.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, 40-letnia mieszkanka powiatu człuchowskiego korespondowała przez internet z mężczyzną, który przedstawił się kobiecie jako amerykański pilot samolotów pasażerskich. Obiecał jej wspólne życie w Polsce i powiedział, że kupił jej markowe rzeczy i przesyła paczkę do Polski.

Zamiast paczki 40-latka otrzymała wiadomość, rzekomo od firmy kurierskiej, z informacją, że policja w Warszawie zatrzymała paczkę i trzeba zapłacić na wskazane konto 9 tys. zł. Kobieta skontaktowała się w tej sprawie z "amerykańskim pilotem", a ten jeszcze ponaglał ją do wpłaty pieniędzy.

"Kobieta nieświadoma oszustwa poszła do banku, wzięła kredyt i przesłała pieniądze na wskazane konto (…). Pracownicy banku, w którym zleciła przekaz, mieli obawy, czy nie doszło w tym przypadku do oszustwa i wstrzymali przekaz. O sytuacji powiadomili policjantów, którzy dotarli do 40-latki i uświadomili jej, że padła ofiarą oszusta" - podały w komunikacie służby prasowe pomorskiej policji.

W tym przypadku, dzięki czujności pracowników banku, próba oszustwa się nie powiodła, ale pomorska policja ostrzega przed oszustami, którzy udoskonalają swojej metody działania. Apeluje o ostrożność w przekazywaniu pieniędzy nieznanym osobom, "szczególnie, kiedy obiecują wspólne życie lub podzielenie się zgromadzonym majątkiem, od którego trzeba zapłacić tylko podatek lub cło".