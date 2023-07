Pomorskie: Prawie 100 policyjnych kontroli na bramkach wjazdowych na autostradę A1

Prawie 100 skontrolowanych kierowców przed bramkami autostrady A1 w Rusocinie (woj. pomorskie). Siedmiu z nich popełniło wykroczenia w ruchu drogowym. Od piątku policjanci z drogówki prowadzą działania prewencyjno-kontrolne przed wjazdem na autostradę.

"Trwają działania prewencyjne pomorskiej drogówki przy bramkach na autostradę A1, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu" - podała w niedzielę rzeczniczka komendy wojewódzkiej policji podkom. Karina Kamińska.

Policjantka przypomniała, że funkcjonariusze kontrolują przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem limitów prędkości. "Do tej pory zatrzymaliśmy do kontroli drogowej blisko 100 kierowców, 7 z nich popełniło wykroczenia w ruchu drogowym" - oznajmiła i dodała, że były one związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości.

"Jeden z kierowców na +czterdziestce+ jechał 80 km/h, kolejny nie miał uprawnień do kierowania, a jeszcze inni kierujący nie poddali badaniom technicznym swoich pojazdów, a stan techniczny jednego z aut był tak zły, że policjanci nie dopuścili go do dalszej jazdy" - relacjonowała.

Kontrole pomorskiej drogówki na bramkach autostrady A1 w Rusocinie rozpoczęły się w piątek i będą prowadzone w każdy wakacyjny weekend. Policjanci przed ich rozpoczęciem informowali, że otrzymują coraz więcej sygnałów o tym, że kierowcy, w związku z ułatwieniem przejazdu na tym odcinku, przejeżdżają przez bramki z dużymi prędkościami, stwarzając tym samym zagrożenie na drodze.

"Kierującym przypominamy o obowiązku zmniejszenia prędkości zgodnie ze znakami przy wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu z autostrady" - zaapelowała policjantka i dodała, że należy zachować ostrożność, upewnić się, które bramki są otwarte. "Nadmierna prędkość może doprowadzić do zderzenia bocznego z innym pojazdem, uderzenia w przeszkodę np. punkt poboru opłat" - objaśniła.

Przejazd autostradą A1 między Gdańskiem a Toruniem jest bezpłatny w każdy weekend wakacji do 4 września. Bramki są podnoszone w piątki w południe i opuszczane w poniedziałki również w południe. Wyjątkiem będzie długi weekend sierpniowy, wtedy kierowcy będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów. Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od piątku 11 sierpnia od godz. 12 do środy 16 sierpnia do godz. 12.