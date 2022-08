Pomorskie: Premier Morawiecki odwiedził szpital w Pucku

Premier Mateusz Morawiecki powiadomił o piątkowej wizycie w szpitalu w Pucku na swoim koncie na Facebooku. "Odwiedziłem Szpital w Pucku, żeby zobaczyć, jak rozwija się ta lecznica i na co konkretnie przeznaczane są rządowe dotacje remontowe" - czytamy w poście na social mediach premiera.

Informacja o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w placówce w Pucku pojawiła się w sobotę na Facebooku. "Wczoraj odwiedziłem Szpital w Pucku, żeby zobaczyć, jak rozwija się ta lecznica i na co konkretnie przeznaczane są rządowe dotacje remontowe. W grudniu szpital otrzymał 750 tysięcy złotych na remont oddziału dziecięcego, który otwarto już pod koniec maja bieżącego roku. Kompleksowe prace modernizacyjne mają potrwać około 3 lat. Po remoncie budynki będą znacznie bardziej nowoczesne i energooszczędne - trwają właśnie prace m.in. nad instalacją fotowoltaiki oraz ociepleniem budynków" - czytamy w poście na Facebooku Morawieckiego.

W filmie załączonym do posta Morawiecki powiedział, że dzieci to nasz największy skarb i zasługują na wszystko, co najlepsze zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jaką jest choroba.

Prezes Szpitala Puckiego Oksana Rabij-Zabłotna tłumaczy w filmie, że pojawiło się wiele komentarzy na temat tego, czy Szpital Pucki będzie miał oddział pediatryczny. "Nie komentowaliśmy tego. Robiliśmy swoje wiedząc, że taki oddział w szpitalu powiatowym być musi. Oddział, który dotychczas funkcjonował wymagał gruntownego remontu i tak też się zadziało, rok 2022 to nowy oddział pediatryczny, z nową infrastrukturą" - mówiła Rabij-Zabłotna.

Morawiecki dodał, że dzisiaj leczenie odbywa się puckim szpitalu według europejskich standardów. "Jedenaście wyremontowanych sal, różne pomieszczenia do zabawy dla dzieci, ale także możliwość spędzenia przez rodziców nawet 24 godzin ze swoimi pociechami. W całej Polsce przystępujemy do bardzo wielu takich remontów modernizacji i tworzenia nowych oddziałów pediatrycznych. One są potrzebne, żebyśmy naszych najmniejszych pacjentów, nasze kochane dzieci mogli leczyć na naprawdę europejskim poziomie" - mówił w filmie Morawiecki.

