Pomorskie: Prokuratura chce przedłużenia aresztu słupskiej adwokat podejrzanej o usiłowanie zabójstwa

Prokuratura Okręgowa w Toruniu chce przedłużenia aresztu słupskiej adwokat, podejrzanej m.in. o usiłowanie zabójstwa, na kolejne trzy miesiące. Jak podał PAP prokurator Andrzej Kukawski, stosowny wniosek skierowano do sądu w Słupsku. PAP ustaliła, że rozpoznawany ma być 25 kwietnia.

Na Katarzynie R. ciążą cztery zarzuty. Słupska adwokat jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa, spowodowanie u innej osoby obrażeń ciała na czas poniżej siedmiu dni, znieważenie funkcjonariuszy policji podczas zatrzymania i kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Prowadzący postępowanie prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Słupsku z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania wobec Katarzyny R. na kolejne trzy miesiące. Podejrzana od 7 sierpnia ub.r. pozostaje w areszcie, który był jej już kilkakrotnie przedłużany.

Prok. Kukawski poinformował PAP także o zakończonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej, której poddana została podejrzana. Biegli nie wydali jeszcze opinii.

Katarzyna R. została zatrzymana przez policję w nocy z 5 na 6 sierpnia 2022 r. w Słupsku (woj. pomorskie) krótko po tym, jak na ul. Lelewela w Słupsku miała ranić nożem 39-latka i 36-latka. Według świadków, jak informowały lokalne media, do obu mężczyzn zwracała się po imieniu, więc prawdopodobnie znała ich wcześniej. Następnie Katarzyna R. próbowała uciec z miejsca zdarzenia. Mimo że była pod wpływem alkoholu, wsiadła do samochodu, ale szybko doprowadziła do kolizji. Interweniujących policjantów, którzy zatrzymali kobiecie prawo jazdy i doprowadzili na komendę, biła i znieważała.

Jeden z rannych mężczyzn otrzymał cios w pośladek, drugi w brzuch i szyję. Obaj trafili do szpitala. Ten lżej ranny szybko go opuścił. Drugi z poszkodowanych pozostawał w nim przez kilka dni.

Podejrzana, która po ujęciu ponad dobę spędziła w policyjnej izbie zatrzymań, przed prokuratorem nie przyznała się do zarzucanych czynów, nie składała wyjaśnień. Za usiłowanie zabójstwa, najcięższego z zarzucanych 39-letniej adwokat przestępstw, grozi kara od ośmiu lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia po dożywocie.

Słupska adwokat, decyzją sądu dyscyplinarnego, 16 sierpnia ub.r. została zawieszona w czynnościach zawodowych, o czym informował PAP rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Koszalinie adw. Wiesław Breliński. Jednocześnie przypominał, że mecenas swoją działalność gospodarczą zawiesiła z początkiem roku i w związku z tym nie widniała już na liście czynnych adwokatów.