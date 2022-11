Pomorskie: Prokuratura postawiła zarzuty sprawcy śmiertelnego wypadku w Gdyni

Prokuratura Rejonowa w Gdyni postawiła zarzuty 33-latkowi za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Doszło do niego w niedzielę. Sprawcę zatrzymano tego samego dnia 20 km od miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat więzienia

"Prokuratura Rejonowa w Gdyni nadzoruje postępowanie w sprawie wypadku drogowego, w następstwie którego śmierć poniósł 74-letni mężczyzna" - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej Grażyna Wawryniuk.

Do wypadku doszło przed południem w niedzielę na ul. Witomińskiej w Gdyni. Seat na przejściu dla pieszych potrącił 74-letniego mieszkańca miasta. Kierowca porzucił samochód i uciekł do pobliskiego lasu. W pogoń za sprawcą ruszyli świadkowie, ale nie udało się go zatrzymać.

"Pokrzywdzony z licznymi i ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie pomimo udzielonej mu pomocy zmarł" - przekazała rzecznik prokuratury.

Tego samego dnia policji udało się zatrzymać 33-letniego sprawcę wypadku. Funkcjonariusze zatrzymali go 20 km od miejsca zdarzenia w Bieszkowicach na Kaszubach.

Prokurator Wawryniuk podkreśliła, że mężczyźnie postawiono zarzuty spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku ze skutkiem śmiertelnym poprzez umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy pokrzywdzonemu.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa" - zaznaczyła.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.