Pomorskie: Samorządy szukają oszczędności w związku z wzrostem cen energii

Samorządy na Pomorzu szukają oszczędności w związku z wzrostem kosztów energii. Niektóre rozwiązania już wprowadzono, inne są w planach.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, podkreśliła, że oszczędność związana z horrendalnie wysokimi cenami energii będzie musiała się odbyć kosztem innych wydatków. "Przypominam, że jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji budżetowej (...) to są wyrwy sięgające kilkunastu, kilkudziesięciu procent i w związku z tym samorządy nie mają wolnych środków, z których mogłyby pokryć tak gwałtowne wzrosty" - stwierdziła.

Zwróciła też uwagę, że miasto będzie szukać różnych rozwiązań. Jednym z nich ma być oszczędność zużycia energii, która - jak dodała - ma również swój głęboki sens pod kątem dbałości o klimat.

"Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie da się tak mocno oszczędzić, żeby zbalansować rozmiar tych podwyżek. Będziemy musieli zatem szukać oszczędności gdzie indziej, pewnych działań nie przeprowadzić, a środki, które do tej pory wydawaliśmy np. na sport, rekreację, czy kulturę, przeznaczyć na opłacenie rachunków za energię" - wskazała Gruszecka-Spychała.

Wiceprezydent Gdyni zaznaczyła, że energia elektryczna to nie jest tylko światło. "W niektórych przypadkach także ogrzewanie, a w Gdyni np. transport publiczny realizowany przez trolejbusy i autobusy elektryczne" - powiedziała.

Bartosz Gondek, rzecznik burmistrza Pruszcza Gdańskiego, w rozmowie z PAP powiedział, że miasta w ostatnich latach straciły z tytułu dochodów bardzo dużo pieniędzy. "W naszym przypadku jest to już w tej chwili po doliczeniu wszystkich dodatków ponad 36 mln zł, a szacujemy, że wraz z przyszłym rokiem będzie to ponad 50 mln zł" - wyjaśnił.

Dodał, że miasto będzie przygotowywało się do tego, by oszczędność energii była jak najmniej obciążająca. Na finiszu jest wymiana wszystkich opraw lamp na oprawy LED, w planach jest też ograniczenie oświetlenia świątecznego. "Nie rezygnujemy z ozdób świątecznych, ale na pewno w tym roku będzie ich mniej. Będą też one świecić zdecydowanie krócej" - wskazał.

Gondek zwrócił uwagę, że większość szkół w Pruszczu Gdańskim posiada fotowoltaikę. Są też montowane ekologiczne alternatywy dla źródeł ciepła. "Udało nam się trochę oszukać rzeczywistość, ponieważ to były inwestycje, które realizowaliśmy w ostatnich latach" - wyjaśnił. Podkreślił jednak, że miasto w dalszym ciągu będzie szukało oszczędności.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.