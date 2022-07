Pomorskie: Ścieki z oczyszczalni trafiły do Zatoki Puckiej

W niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego z pompowni Puck. Oczyszczalnia w Swarzewie zrzuciła ścieki do Zatoki Puckiej. Usterkę naprawiono po kilku godzinach. W poniedziałek wodę w Bałtyku ma sprawdzić sanepid.

Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" poinformowała, że w niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego z pompowni Puck do Oczyszczalni w Swarzewie. W komunikacie wskazano, że zaszła konieczność zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej.

Na kąpielisku w Pucku, które znajduje się po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej, po zrzucie ścieków ratownicy wywiesili czerwoną flagę, która oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.

Po kilku godzinach Miasto Puck w mediach społecznościowych poinformowało, że udało się naprawić rozszczelnienie rurociągu. Wskazano również, że w poniedziałek Powiatowa Stacja Epidemiologiczna sprawdzi stan czystości wody w Zatoce Puckiej.

Spółka nie podała informacji, ile metrów sześciennych ścieków zostało zrzuconych do morza.