Pomorskie: Silny wiatr w północnej części regionu i w Trójmieście

W północnej części woj. pomorskiego oraz w Trójmieście i na Żuławach w sobotę wieje silny wiatr, którego prędkość w porywach dochodzi do 85 km/h. Synoptycy IMGW prognozują, że wiatr utrzyma się do południa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który występuje w północnej części województwa, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, gdańskim, nowodworskim oraz w Trójmieście.

"Obserwuje i prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, północno-wschodni i północny" - przekazali synoptycy IMGW.

Ostrzeżenie dla północnych regionów województwa obowiązuje do soboty do godz. 9. Natomiast w Trójmieście i na Żuławach ostrzeżenie zostało wydane do soboty do godz. 12.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.