Pomorskie: Śmiertelny wypadek na dk 6 w Runowie, nie żyje kierująca osobowym fordem

Nie żyje kierująca osobowym fordem, która czołowo zderzyła się z samochodem ciężarowym na drodze krajowej nr 6 na wysokości miejscowości Runowo. Droga w obu kierunkach jest zablokowana, policja kieruje na objazdy – poinformował PAP oficer prasowy KMP w Słupsku mł. asp. Jakub Bagiński.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 90 na drodze krajowej nr 6 na wysokości miejscowości Runowo w powiecie słupskim (Pomorskie).

"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący w stronę Lęborka ford z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka ciężarowym renaultem. Niestety w wyniku tego wypadku śmierć poniósł kierowca forda" - powiedział mł. asp. Bagiński.

Droga krajowa nr 6 jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. "Jadący w kierunku Gdańska w Nowej Dąbrowie kierowani są w stronę Czarnej Dąbrówki. Jadących w kierunku Słupska w miejscowości Pogorzelice policja kieruje na Cewice i Czarną Dąbrówkę" - przekazał oficer prasowy słupskiej policji.

Utrudnienia na odcinku Nowa Dąbrowa - Pogorzelice może potrwać kilka godzin.