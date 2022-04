Pomorskie: Śmiertelny wypadek w Główczycach na dw 213

Na drodze wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Główczyce kierująca samochodem osobowym zahaczyła o jadący z naprzeciwka ciągnik z przyczepą. W wyniku zderzenia kobieta zmarła. Na miejscu pracują służby i prokurator.

Jak poinformował oficer operacyjny PSP w Słupsku st. kpt. Jędrzej Banasik, we wtorek przed godz. 8 na drodze nr 213 za Główczycami w kierunku Słupska doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym, do którego była przymocowana naczepa.

"Samochód osobowy, który prowadziła ok. 50-letnia kobieta, prawdopodobnie zahaczył o naczepę ciągnika rolniczego, jadącego z naprzeciwka. W wyniku zdarzenia kobieta zmarła" - dodał Banasik.

Na miejscu pracują służby i prokurator. Droga nr 213 jest zablokowana.