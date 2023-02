Pomorskie: Strażacy odnotowali 16 zdarzeń wz. z wichurą na Wybrzeżu

Do godz. 20 w piątek wieczorem strażacy odnotowali 16 zdarzeń związanych z silnym wiatrem, który występuje w województwie pomorskim.

Jak poinformowało w piątek wieczorem biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w związku z wichurą, która przechodzi nad woj. pomorskim strażacy najczęściej musieli wyjeżdżać do połamanych drzew i konarów. "Nie ma osób poszkodowanych" - informuje KW PSP w Gdańsku.

Do godz. 20 w całym woj. odnotowano 16 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. W miejscowości Suchorze w pow. bytowskim samochód wjechał w powalone drzewo. Na skutek zdarzenia nikt nie został ranny. Strażacy usunęli powalone drzewo.

Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem wydał w piątek IMGW dla województwa pomorskiego. Najsilniej ma wiać nad morzem - na Wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 125 km/godz. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje w powiatach nadmorskich: puckim, wejherowskim lęborskim i słupskim. W pozostałej części woj. pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na wybrzeżu, z południowego i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę" - informują synoptycy.

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.