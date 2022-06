Pomorskie: Strażacy ugasili pożar na złomowisku części i odpadów samochodowych w Lęborku

Strażacy ugasili pożar na złomowisku części i odpadów samochodowych w Lęborku przy ul. Słupskiej. O zakończeniu prowadzonej ponad dobę akcji gaśniczej poinformowała w piątek przed północą lęborska straż pożarna.

"Zakończyliśmy działania gaśnicze przy ul. Słupskiej w Lęborku. To była naprawdę ciężka akcja gaśnicza, z którą zmagaliśmy się ponad dobę. Pozostaje nam zwinięcie sprzętu, magistrali wodnej i udanie się do macierzystych jednostek. Przed nami jeszcze wiele godzin kompletowania, czyszczenia i przygotowania sprzętu do kolejnych działań" - napisano w piątek przed północą na oficjalnym Facebooku KP PSP w Lęborku.

Strażacy podziękowali kolegom po fachu z jednostek zaangażowanych w akcję za wsparcie i mieszkańcom Lęborka oraz okolicznych miejscowości za wyrozumiałość.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w Lęborku przy ul. Słupskiej w czwartek o godz. 17.40. Na miejscu zdarzenia okazało się, że palą się zgromadzone na złomowisku części i odpady samochodowe, w tym opony, plastiki, pianki poliuretanowe. Pożar objął obszar o powierzchni 6 tys. m kw.

Ze względów bezpieczeństwa trakcja elektryczna była wyłączona, jeździły tylko pociągi z lokomotywą spalinową. Zablokowanych dla ruchu było kilka ulic. Na miejscu pracowała grupa chemiczna z Gdyni, która dokonywała pomiarów w zakresie zagrożenia trującymi gazami dla okolicznych mieszkańców. W akcji gaśniczej wzięło udział łącznie kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej.

To był drugi pożar w br. na złomowisku przy ul. Słupskiej w Lęborku.