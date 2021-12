Pomorskie: Strażacy uratowali sarnę uwięzioną w lodzie na Martwej Wiśle

Strażacy z OSP Gdańsk-Świbno uratowali w niedzielę sarnę uwięzioną w lodzie na środku Martwej Wisły. Po udanej akcji zwierzę zostało wypuszczone na wolność blisko miejsca, gdzie wpadło do lodowatej rzeki.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Świbno poinformowali na Facebooku, że w niedzielę przed południem dostali zgłoszenie, że na środku Martwej Wisły jest uwięziona w lodzie sarna, która nie może się wydostać na brzeg.

Do akcji wezwano dwa zastępy strażaków.

"Po dojechaniu na miejsce i rozpoznaniu została podjęta decyzja o użyciu deski lodowej z dwoma ratownikami. Po szybkim dotarciu do zwierzęcia i ewakuowaniu go na brzeg zapadła decyzja o szybkim transporcie wycieńczonej sarny do naszej remizy" - napisali strażacy z OSP Gdańsk-Świbno.

Następnie, po konsultacji z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku ogrzana i wysuszona sarna została wypuszczona niedaleko miejsca, w którym wpadła do rzeki.

Cała akcja ratowania sarny trwała ok. dwie godziny.