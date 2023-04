Pomorskie: Synoptycy przewidują nocne przymrozki w części regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach dla sześciu powiatów woj. pomorskiego. Niskie temperatury będą w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek rano.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, bytowskiego, kartuskiego i kościerskiego.

"Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, przy gruncie do około minus 3 st. C" - podał synoptyk IMGW.

Alert obowiązuje od północy z niedzieli na poniedziałek do godz. 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.