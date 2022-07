Pomorskie: Sztorm na Bałtyku nawet do 8 w skali Beauforta

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Synoptycy przewidują wiatr wiejący w porywach do 8 w skali Beauforta.

Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje prognozuje silny wiatr zachodni do północno-zachodniego wiejący z siłą od 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Natomiast w czwartek od godzin porannych w części północnej wiać może z siłą nawet do 8 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, godz. 12, we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.