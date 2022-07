Pomorskie: Sztorm na Bałtyku nawet do 9 w skali Beauforta

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Synoptycy przewidują wiatr wiejący w porywach do 9 w skali Beauforta.

Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Wskazuje, że wiatr będzie wiał z siłą od 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 10 do 19 we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.