Pomorskie: Tłumy przed lokalami wyborczymi

To święto demokracji. Jeżeli teraz nie oddam głosu, to nie mogę mieć prawa narzekać przez kolejne lata - mówiła mieszkanka Gdańska tuż po oddaniu głosu w lokalu wyborczym.

W niedzielę po południu przed lokalami wyborczymi, głównie w dużych miastach takich jak Gdańsk czy Gdynia, tworzyły się kolejki do lokali wyborczych.

"Stałam 10 minut do lokalu wyborczego, ale warto" - mówiła po wyjściu z lokalu pani Magdalena mieszkanka Gdańska.

"To święto demokracji. Jeżeli teraz nie oddam głosu, to nie mogę mieć prawa narzekać przez kolejne lata" - stwierdziła.

Jakub, także oddający głos w gdańskim lokalu podkreślił, że głosuje, żeby "mieć wpływ na to, co się dzieje". "Głosowanie, to święto demokracji" - przypomniał.

Pani Grażyna z Gdańska stwierdziła, że "wybory to ryzyko, bo obietnic z każdej strony jest bardzo dużo

Jej koleżanka pani Żaneta, również z Gdańska, zaznaczyła, że "wybory to wolność słowa i wolność sumienia". Zwróciła uwagę na wysoką frekwencję. "Jest bardzo dużo młodych i starszych. Widać, że się dzieje" - dodała.

W województwie pomorskim uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu jest ponad 1,7 mln osób. Frekwencja w województwie pomorskim na godz. 12 wyniosła 21,73 proc.

Według danych PKW, największa frekwencja w regionie jest w Krynicy Morskiej w powiecie nowodworskim - wyniosła 52,98 proc. Do południa wydano tam 694 karty do głosowania. W mieście uprawnionych jest 1310 osób.

Najwięcej kart wydanych zostało w Gdańsku. Przeczytaj szcze

Najniższa frekwencja w woj. pomorskim jest w gminie Gardeja - 14,73 proc. Na ponad 6 tys. uprawnionych do głosowania, komisja wydała 898 kart.

Najwięcej kart wydanych zostało w Gdańsku - prawie 63 tys. W największym mieście województwa, jest też najwięcej uprawnionych do głosowania - prawie 360 tys. W Gdańsku frekwencja do południa wyniosła 17,53 proc.

W Gdyni, gdzie wydano ponad 45 tys. kart do głosowania, uprawnionych jest ponad 179 tys. obywateli. W tym mieście frekwencja wyniosła 25,34 proc.

Według stanu na godz. 12, frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 22,59 proc.