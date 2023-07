Pomorskie: Urząd Statystyczny: w 2022 r. spadła liczba urodzeń

W 2022 r. liczba urodzeń w województwie pomorskim spadła o 10 proc. w stosunku do roku 2021. Wzrosła za to mediana wieku, co oznacza, że mieszkańcy Pomorza są coraz starsi – poinformował PAP Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Urzędu Statystycznego w Gdańsku Zbigniewa Pietrzaka wynika, że na Pomorzu w 2022 r. na świat przyszło 20 993 żywych dzieci - spadek o 10 proc. O 9,1 proc. mniej dzieci urodziło się także w stolicy województwa, tj. w Gdańsku - 4 690.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku, w 2022 r. mniej było także mniej zgonów niż rok wcześniej. W woj. pomorskim odnotowano ich o 9,3 proc. mniej niż w 2021roku (zmarło 25 456 osób). W Gdańsku zgonów stosunku do roku 2021 było o 10 proc. mniej (zmarło 5 581 osób).

Wzrosła natomiast mediana wieku (o 0,4 roku). W 2022 r. połowa mieszkańców Polski miała co najmniej 42,3 lat, a w woj. pomorskim połowa ludności przekroczyła 40,7 lat. W przypadku Gdańska mediana wieku wzrosła w porównaniu z rokiem 2021 z 40,7 do 41 lat.