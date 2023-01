Pomorskie: W aptekach brakuje testów na grypę

W pomorskich aptekach brakuje testów na grypę. Farmaceuci podkreślają, że testów nie mogą zamówić w hurtowniach, w których półki również świecą pustkami. W aptekach dostępne są testy na COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie.

"Każdego dnia o testy na grypę w aptece pyta ok. 20-30 pacjentów" - powiedziała PAP, farmaceutka z gdańskiej apteki Małgorzata Patkowska. Dodała, że pacjenci są odsyłani z kwitkiem, bo w aptekach brakuje testów.

W jej aptece dostępne są jedynie testy na COVID-19. "Testów brakuje w hurtowniach i u dystrybutorów" - podkreśliła.

Podobna sytuacja jest również w aptece w Gdańsku-Wrzeszczu. Farmaceutka Edyta Karbowska powiedziała, że "testy są nieosiągalne w hurtowniach".

Rzecznik Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Andrzej Denis stwierdził, że testy powinny być dostępne po najbliższym weekendzie.

"Z wieloletniego doświadczenia wiem, że w okresie świąteczno-noworocznym brakuje w hurtowniach wielu leków czy testów, ale po święcie Trzech Króli sytuacja poprawia się i wraca normalne zaopatrzenie".

Farmaceuci wskazują, że w aptekach są dostępne testy na COVID-19 i szczepionki przeciw grypie.

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. Zależnie od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.