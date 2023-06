Pomorskie: W dawnej Zatoce Sztuki w Sopocie powstanie centrum kultury

Władze Sopotu poinformowały w środę, że w budynku dawnej Zatoki Sztuki powstanie międzypokoleniowe centrum kultury z pracowniami, restauracja oraz sala koncertowo-konferencyjna. Podano, że były dzierżawca budynku doprowadził go do katastrofalnego stanu.

"Chcemy, aby to miejsce wróciło do mieszkańców Sopotu, aby było centrum aktywności kulturalnej dla sopocianek i sopocian w różnym wieku, ale szczególne dla dzieci i młodzieży" - podkreśliła wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Wyjaśniła, że od 1 lipca gospodarzem całego budynku przy Mamuszki 14 w Sopocie, w którym mieściły się kluby Zatoka Sztuki i Nowa Zatoka, będzie Bałtycka Agencja Artystyczna BART. Dodała, że wspólnie, także z udziałem Młodzieżowego Domu Kultury - opracowano program funkcjonalny. "Zakłada on na parterze działalność gastronomiczną połączoną z możliwością prowadzenia warsztatów, wystaw i spotkań" - podała.

Na piętrze budynku ulokowane będą pracownie artystyczne, w tym m.in. sala ruchu, muzyczno-kompozycyjna, nowoczesnych technologii audiowizualnych, studio foto rysunek, malarstwo, tkactwo. Na ostatnim piętrze będzie powiększona sala koncertowa/konferencyjna. Wiceprezydentka zapewniła, że zlikwidowana zostanie "nielegalna funkcja hotelowa".

Przedstawiciele miasta przypomnieli w komunikacie, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem ze stycznia br. opatrzonym klauzulą wykonalności, spółka Art Invest miała opuścić i opróżnić nieruchomość. Wskazano, że mimo wezwań, spółka nie wykonała postanowienia sądu i nieruchomość opróżnił komornik.

Budynek wymaga gruntownego remontu. Odtwarzana jest jego dokumentacja, przywrócono media. Natomiast dach oraz balkony zostały całkowicie zniszczone i są obecnie wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa. Podobnie jak elewacja - wyliczył magistrat.

"Spodziewaliśmy się, że budynek jest w złym stanie, ale po wejściu do środka, stan dewastacji przerósł nasze wyobrażenia. Budynek wyglądał na opuszczony w pośpiechu. W środku pozostawiono materace, łóżka, ubrania, rzeczy osobiste, jedzenie psujące się w chłodniach, nie było prądu, brudne garnki, stosy naczyń, brudna pościel" - zaznaczyła Czarzyńska-Jachim.

Dodała, że dach był dziurawy, część pomieszczeń zalana, a wszystkie były zawilgocone. "Wywieźliśmy 10 kontenerów samych śmieci, nie mówiąc o wyposażeniu, które zabrał komornik" - podkreśliła wiceprezydentka miasta.

Według władz miasta budynek był nieogrzewany całą zimę, pozbawiony wody i prądu. Konieczna była pełna inwentaryzacja, przywrócenie mediów, a także wykonanie obowiązkowych przeglądów - rocznych i pięcioletnich, które nie były przez dzierżawcę wykonywane.

Ponadto w ramach przeprowadzonych prac zainstalowano hydranty, naprawiona została centrala przeciwpożarowa, zlikwidowane wycieki wody. Naprawiono także zawory bezpieczeństwa w pomieszczeniu kotłowni z kotłem gazowym, a także zainstalowano oświetlenie awaryjne.

Specjalistka ds. zarządzania nieruchomościami BART Roksana Roszyk-Antczak, podkreśliła, że w budynku nie była aktualizowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, nie działały prawidłowo hydranty, obiekt nie posiadał wymaganej prawem liczby gaśnic, nie działało oświetlenie dróg ewakuacyjnych. "Sufit w sali konferencyjnej na drugim piętrze wykonano z materiałów łatwopalnych. Swojej funkcji nie spełniała też wentylacja, a jej część była zamontowana prowizorycznie" - wymieniła.

Wskazano, że ze względu na zły stan techniczny budynku jego użytkowanie jest bardzo ograniczone, a prace muszą być prowadzone etapami.

W komunikacie podano, że został wyłoniony wykonawca aktualizacji koncepcji modernizacji oraz stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego. Ma on powstać do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Następnie miasto planuje przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Do końca września będzie trwał konkurs na nazwę dla nowego miejsca.

Lokal, w którym mieściła się najpierw Zatoka Sztuk, a później Nowa Zatoka, powstał ponad dziesięć lat temu w budynku wydzierżawionym przez miasto spółce rodzeństwa T. Władze Sopotu chciały tam stworzyć kulturalną wizytówkę miasta.

Później Zatokę Sztuki opisywały media w związku ze sprawą przestępstw seksualnych Krystiana W. (określanego przez media jako "Krystek" i "łowca nastolatek") i innych osób, do których miało dochodzić również na terenie klubu.

Od stycznia 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Wejherowie (woj. pomorskie) toczy się proces z udziałem Krystiana W. oskarżonego o 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym. W procesie na ławie oskarżonych zasiada też Marcin T., jeden z byłych współwłaścicieli klubu.

W grudniu 2019 roku miasto odebrało spółce kawałek plaży, który był dzierżawiony razem z budynkiem. Z kolei w styczniu tego samego roku wypowiedziało całą umowę dzierżawy.

Pod koniec grudnia 2022 r. śledczy z krakowskiej Prokuratury Krajowej przeczesywali obiekt i teren wokół w związku z zaginięciem Iwony Wieczorek. Przekopano wówczas plażę, odkryto stare studzienki kanalizacyjne, przeszukiwano też wnętrze budynku.