Pomorskie: W Noc Muzeów atrakcje w prawie 60 instytucjach w 8 miejscowościach

W sobotę po raz kolejny odbędzie się Noc Muzeów. Miłośnicy kultury, sztuki i nowych doświadczeń bezpłatnie, lub za symboliczną złotówkę, będą mogli odwiedzać muzea, galerie, biblioteki czy teatry. Atrakcje przygotowało niemal 60 instytucji z 8 pomorskich miejscowości.

"W tym roku odbędzie się 18. edycja Europejskiej Nocy Muzeów, świętujemy zatem pełnoletniość" - mówiła, cytowana w komunikacie przesłanym przez gdański magistrat, zastępczyni dyrektora Instytutu Kultury Miejskiej Barbara Sroka.

Zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior w tym samym komunikacie podała, że do Nocy Muzeów przyłączyło się niemal 60 instytucji kultury z 8 miejscowości Pomorza. Atrakcje przygotowano w Będominie, Gniewie, Pruszczu Gdańskim, Żukowie, we Wdzydzach i Trójmieście.

W akcję włączyło się m.in. Muzeum Miasta Gdańska. Zastępca dyrektora Janusz Marszalec, cytowany w komunikacie zapowiedział, że w nocy z sobotę na niedzielę będzie można zwiedzać osiem oddziałów oraz jeden wirtualnie, dlatego że Twierdza Wisłoujście przechodzi kompleksowy remont. "W Muzeum Bursztynu zobaczymy wspaniałą, bursztynową Arkę Przymierza. Członkowie grupy rekonstrukcyjnej Garnizon Gdańsk będą inscenizować scenki życia codziennego dawnych mieszczan gdańskich w Domu Uphagena. W Ratuszu natomiast będzie można wysłuchać koncertu wykonanego na jednym z najstarszych fortepianów gdańskich" - wymieniał.

Specjalne atrakcje w swoich czterech oddziałach przygotowało również Muzeum Archeologiczne. W Gdańsku będą to dwa punkty: spichlerz Błękitny Baranek przy ulicy Chmielnej i Piwnica Romańska na placu Dominikańskim, w Sopocie zabytkowe Grodzisko i oddział w Gniewie. "Szczególnie atrakcyjny (..) będzie Błękitny Baranek. Tam bowiem ożywimy historię dawnego Gdańska za sprawą rekonstruktorów historycznych z Grupy Gdańska Rota Mieszczańska" - zapowiadał, cytowany w komunikacie, przedstawiciel muzeum Marcin Fedoruk.

Swoje drzwi dla gości otworzy również Muzeum II Wojny Światowej. Uczestnicy będą mogli wybrać się na spacer z przewodnikami śladami postaci Witolda Pileckiego. W siedzibie muzeum zostaną też zaprezentowane etiudy teatralne, przedstawiające między innymi sceny z życia codziennego w trakcie II wojny światowej. Atrakcje przygotowano również na terenie Półwyspu Westerplatte. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w grze terenowej, która przybliży historię Wojskowej Składnicy Tranzytowej i sylwetki jej obrońców. Uczestnikom będą towarzyszyć rekonstruktorzy.

Archiwum Państwowe w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska oraz I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku wspólnie zapraszają na "Noc z Kopernikiem". Jak zapewniają organizatorzy, będzie to okazja, by zajrzeć w niedostępne na co dzień zakamarki historycznych budynków liceum i archiwum, a także poznać historię biblioteki.

W siedzibie gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej goście będą mogli obejrzeć oryginalne, stare taśmy filmowe, kasety i sprzęt, którego Służba Bezpieczeństwa używała do inwigilacji obywateli. Ponadto zaprezentowane zostaną filmy, ukazujące wizytę Fidela Castro w Gdańsku oraz wizytę papieża Jana Pawła II na Westerplatte. Udostępnione zostanie także "Stanowisko nasłuchu", gdzie będzie można odsłuchać zapisu rozmów stanowiska kierowania Milicją Obywatelską w Gdańsku. Zwiedzić będzie można także magazyny archiwalne i kartoteki.

Na nocne zwiedzanie zaprasza również stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. W Noc Muzeów zostaną udostępnione szatnie, gdzie piłkarze przygotowują się do meczów, salę konferencyjną, kaplicę, obrzeża murawy i areszt.

Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej zaprasza na wietrzenie schronu przeciwlotniczego z czasów II Wojny Światowej w Gdyni-Leszczynkach. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zwiedzenia schronu, wzięcia udziału w lekcji pierwszej pomocy, poznania budowy i działania urządzeń zapewniających przeżycie w zamkniętym schronie i zobaczenia na żywo sprzętu Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej. Schron znajduje się przy ul. Morskiej 189.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przygotowało atrakcje dla miłośników militariów i tradycji morskich. W programie znalazły się kuchnia polowa z wojskową grochówką i ekspozycja broni wewnątrz pojazdu Star 660 M2.

W Kościerzynie na Noc Muzeów zapraszają Muzeum Ziemi Kościerskiej, Akordeonu i Kolejnictwa. Odbędą się tam m.in. przejazdy drezyną ręczną oraz miniaturową kolejką z parowozem. Ponadto obejrzeć będzie można kaszubskie instrumenty ludowe i obrzędowe. Będzie można zwiedzić wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy spalinowej SP47-001.

W Gdańsku w nocy z soboty przewoźnik zapewni bezpłatną komunikację miejską oznakowaną specjalnymi numerami.

Poszczególne atrakcje opisywane są także w mediach społecznościowych wydarzenia. Większość instytucji będzie otwartych w sobotę od godz. 19 do niedzieli do godz. 1 w nocy.