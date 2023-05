Pomorskie: W nocy prognozowane przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami w przeważającej części regionu. Synoptycy prognozują, że temperatura przy gruncie będzie wynosiła minus 2 st. Celsjusza.

Alert wydany przez synoptyków obowiązuje od godz. 1 do godz. 6:30 w środę i dotyczy powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 0 st. C do 2 st. C, przy gruncie do około minus 2 st. C, lokalnie niżej" - poinformował we wtorek IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.