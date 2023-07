Pomorskie: W sobotę do Kartuz zjadą Kaszubi z całego świata

W planach jest przejazd specjalnym pociągiem Transcassubia, przemarsz ulicami miasta i wspólna zabawa w parku im. Solidarności. W sobotę w Kartuzach odbędzie się 24. Światowy Zjazd Kaszubów.

"Światowe Zjazdy Kaszubów organizowane są corocznie na pamiątkę zjednoczenia Kaszub w granicach samorządowego województwa pomorskiego w 1998 roku. W tym roku mija 25 lat Samorządu Województwa Pomorskiego i zarazem 25 lat zjednoczenia Kaszub" - tłumaczył w przesłanym komunikacie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W ramach zjazdu zaplanowano przejście uczestników sprzed Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach do Kolegiaty. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej tegorocznego Światowego Zjazdu Kaszubów oraz mszę świętą. Po niej nastąpi oficjalne rozpoczęcie Zjazdu.

"Nie zabraknie regionalnych potraw, tradycyjnych produktów oraz rękodzieła artystycznego. Imprezie będzie towarzyszył Jarmark Kaszubski, odbędzie się też turniej gry w Baśkę, za darmo będzie można zwiedzać Muzeum Kaszubskie, albo skorzystać z letniego spaceru po Kartuzach z przewodnikiem PTTK" - zapowiedziała przedstawicielka urzędu marszałkowskiego Dorota Patzer.

Marszałek Struk podkreślił, że każdy zjazd ma swoją specyfikę. "To okazja do zaprezentowania się gospodarzy i lepszego poznania się. Ma to też walor edukacyjny" - ocenił.

Pierwszy Światowy Zjazd Kaszubów został zorganizowany w Chojnicach. Wtedy pierwszy raz w podróż ruszyła Transcassubia, pociąg który stał się jednym z symboli zjazdów.

W tym roku pociągi wyruszą o 6:30 z Helu i o 7:24 z Chojnic. Pasażerowie jadący z Chojnic w Somoninie przesiądą się do autobusów, które dowiozą ich do Kartuz.

Podczas tegorocznego Zjazdu w Kartuzach zostanie ogłoszone miejsce, gdzie w przyszłym roku odbędzie się kolejna impreza.