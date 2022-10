Pomorskie: W Ustce rusza II edycja kursu języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przyjechali do Ustki (woj. pomorskie) i chcą bezpłatnie podjąć naukę języka polskiego, mogą wziąć udział w II edycji przeznaczonego dla nich kursu. Pierwsze zajęcia planowane są na 6 i 7 października – poinformował Urząd Miasta Ustki.

Rzeczniczka usteckiego magistratu Eliza Mordal podała, że II edycja kursu, którego organizatorami są Urząd Miasta Ustki i Fundacja Kaszubskie Słoneczniki, podobnie jak pierwsza, finansowana jest z pieniędzy z prowadzonej zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywać się mają w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej w Ustce i w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Adventure".

"W ramach zajęć uczestnicy kursu poznają podstawy języka polskiego lub pogłębią jego znajomość. Jesteśmy pewni, że nowo nabyte umiejętności językowe pozwolą im na dużo łatwiejsze zaadaptowanie się do nowej sytuacji i wejście na rynek pracy" - zaznaczyła Mordal.

W Miejskim Centrum Informacji Turystycznej (ul. Marynarki Polskiej 71) pierwsze zajęcia planowane są na 6 października i mają odbywać się w czwartki i piątki w godz. 15.30-17.00. W Niepublicznej SP "Adventure" (ul. Darłowska 3b) kurs ma ruszyć 7 października i odbywać się we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.30.

Chętni do udziału w kursie powinni złożyć wnioski w usteckim magistracie przy ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3 (pok. 02, 03 lub 2M) lub w siedzibie Niepublicznej SP "Adventure" w godz. 8.00-12.00. Informacje w tej sprawie udzielane są pod numerami telefonów: 59-81-54-370, 59-81-54-372 lub 59-81-54-373.

Jak podała Mordal, priorytetowe potrzeby, na które przeznaczane są pieniądze ze zbiórki, ustala specjalnie powołany zarządzeniem burmistrza Ustki zespół do spraw udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z jego rekomendacją udzielono dofinansowania m.in. do posiłków dla ukraińskich dzieci w szkołach, przedszkolach i w świetlicy utworzonej dla nich po 24 lutego br., a także do zakupu książek w języku ukraińskim.