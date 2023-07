Pomorskie: Weekendowe kontrole policyjne przed bramkami na autostradę A1

Policjanci z drogówki w wakacyjne weekendy przed bramkami na autostradę A1 w Rusocinie (woj. pomorskie) będą prowadzić działania prewencyjno-kontrolne. Funkcjonariusze tłumaczą to tym, że kierowcy przejeżdżają przez otwarte bramki z dużymi prędkościami.

W weekendy bramki na autostradzie A1 są podniesione. Przejazd w tym czasie jest bezpłatny, a przy punktach poboru opłat nie tworzą się kolejki aut. "Otrzymujemy coraz więcej sygnałów, że kierowcy, w związku z ułatwieniem przejazdu na tym odcinku, przejeżdżają przez bramki z dużymi prędkościami, stwarzając tym samym zagrożenie na drodze" - poinformowała rzeczniczka KWP w Gdańsku podkom. Karina Kamińska.

Wyjaśniła, że w policjanci z pomorskiej drogówki w każdy weekend wakacji będą kontrolować prędkość przy bramkach wjazdowych i wyjazdowych z autostrady w Rusocinie. "Szczególną uwagę funkcjonariusze będą zwracać również na sposób przewożenia pasażerów, a także skontrolują stan trzeźwości" - podkreśliła.

"Kierującym przypominamy o obowiązku zmniejszenia prędkości zgodnie ze znakami przy wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu z autostrady" - zaapelowała policjantka i dodała, że należy zachować ostrożność, upewnić się, które bramki są otwarte. "Nadmierna prędkość może doprowadzić do zderzenia bocznego z innym pojazdem, uderzenia w przeszkodę np. punkt poboru opłat" - objaśniła.

Przejazd autostradą A1 między Gdańskiem a Toruniem jest bezpłatny w każdy weekend wakacji do 4 września. Bramki są podnoszone w piątki w południe i opuszczane w poniedziałki również w południe. Wyjątkiem będzie długi weekend sierpniowy, wtedy kierowcy będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów. Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od piątku 11 sierpnia od godz. 12 do środy 16 sierpnia do godz. 12.