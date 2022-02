Pomorskie: Wiosną 2023 roku mieszkańcy Pomorza wsiądą na rowery metropolitalne

Najpóźniej w czerwcu przyszłego roku mieszkańcy 16 gmin województwa pomorskiego skorzystają z ponad 4 tysięcy rowerów. We wtorek w Gdańsku podpisano umowę na realizację Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo 2.0.

Nowe Mevo będzie systemem mieszanym z 4099 rowerami, z czego 1000 rowerów będzie tradycyjnych i 3099 z napędem elektrycznym.

Umowa została zawarta pomiędzy Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot a hiszpańską spółką City Bike Global, wybraną w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego.

"To była długa podróż, by znaleźć się w tym miejscu, w tym dniu, kiedy możemy podpisać umowę. Jestem wdzięczny mojemu zespołowi, że mimo pandemii doprowadził ten projekt do mety. Zdajemy sobie sprawę ze skali Mevo 2.0 i tego, ile znaczy on dla mieszkańców Pomorza. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by spełnić te wymagania" - powiedział dyrektor City Bike Global Jordi Cabanas.

Umowa została podpisana na okres 6 lat. System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin - Gdańsk, Gdynię, Sopot, Żukowo, Redę, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumię, Somonino, Stężyce, Kartuzy, Puck i Władysławowo oraz Kolbudy i Kosakowo, które dołączają do projektu.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki powiedział, że mieszkańcy nie mogę się doczekać uruchomienia nowego systemu. "W tej chwili mieszkańcy pytają: kiedy i dlaczego tak późno? O przetargu, który został rozstrzygnięty, a dzisiaj podpisany, w zasadzie można powiedzieć jedno: jesteśmy skazani na sukces i niech ten sukces będzie jak najszybciej".

W nowym systemie zostanie wykorzystana część rowerów z poprzedniego systemu (około 1000 sztuk) oraz 660 stacji. Docelowo stacji ma być 717.

Miesięczny abonament na korzystanie z nowego systemu Mevo ma kosztować 29,99 zł, a roczny 259 zł. "W tej kwocie użytkownik będzie mógł przejechać każdego dnia 60 minut, a na rowerze tradycyjnym 120 minut. Abonament w stosunku do poprzedniego systemu został podwyższony o 19,99 zł" - tłumaczy kierowniczka projektu Mevo Dagmara Kleczewska.

Umowa z poprzednim operatorem SRM, spółką NB Tricty w 100 proc. zależną od Nextbike Polska została rozwiązana w październiku 2019 r. Powodem było m.in. niedotrzymanie kolejnych terminów dostaw rowerów, usterki pojazdów i ich słaba dostępność.

"W poprzednim projekcie - Mevo - operator dostarczył tylko 1200 rowerów, a miało ich być w systemie 4 tys. Przy tym projekcie oddamy system do użytkowania dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli przetestowane 50 proc. floty i wtedy uruchomimy wszystkie rowery" - dodaje Kleczewska.

Gdański Oficer Rowerowy Remigiusz Kitliński ocenia, że jest zapotrzebowanie na ten środek transportu. "Pierwsze Mevo było ofiarą własnego sukcesu. Drugie Mevo, mam nadzieję, że będzie lepiej zrealizowane przez wykonawcę" - stwierdził.

Na wprowadzenie systemu hiszpańska spółka ma maksymalnie 14 miesięcy od podpisania umowy. Oznacza to, że rowery na ulicach 16 pomorskich gmin pojawią się najpóźniej wiosną przyszłego roku.